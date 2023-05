CEO do Grupo City sobre Renato Paiva: "Trabalho muito bom e vai dar resultados"

Ferran Soriano, CEO do Grupo City, conversou com o Globo Esporte e elogiou o técnico português. Falou na necessidade de estabilidade e pediu paciência aos adeptos do Bahia

Trabalho de Renato Paiva e de Carlos Santoro (diretor desportivo): "Muito positivo, muito positivo mesmo. Os resultados têm sido alguns bons, outros ruins. Mas, em geral, a equipa está a trabalhar bem, é muito competitivo. Eu assisti a todos os jogos. A equipa ganhou um jogo, perdeu dois. Podia ter ganho ou perdido os três. Eu sei, porque vejo, que o trabalho que está por detrás é muito bom. E esse trabalho vai dar resultados."

Onde pode chegar o Bahia: "Obviamente, queremos que o Bahia chegue no máximo potencial do futebol brasileiro. Mas é ainda muito cedo. Hoje é o dia um do ano zero. Nós falamos "ano zero". O que aconteceu em Manchester é um trabalho de 13 anos, muito trabalho, para chegar numa situação em que, nos últimos cinco anos da Premier League, o Manchester ganhou quatro. Mas isso não foi feito de um dia para outro. Foi muito trabalho. O nosso objetivo com o Bahia, nesta temporada, é simples: ter uma equipa competitiva, que já é. E ficar estável na Primeira Divisão da Série A. Depois disso, vamos ir crescendo ano a ano. O limite não existe, ainda não sei. Vai depender do nosso trabalho."

Pressão pela associação do Bahia ao Grupo City: "Com o tempo, a gente aprende que é impossível atingir resultados sem estabilidade. A estabilidade vem com paciência e sofrimento e ter confiança. Os adeptos em Manchester já perceberam que com paciência os resultados aparecem."