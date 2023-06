Celta de Vigo oficializa saída de Carlos Carvalhal

Carvalhal, 57 anos, tinha um vínculo válido até 2024

O Celta de Vigo confirmou e oficializou, este sábado, a saída de Carlos Carvalhal. O treinador português e o clube já celebraram na sexta-feira uma rescisão amigável de contrato.

Carvalhal, 57 anos foi oficializado no cargo no passado mês de novembro, com um vínculo válido até 2024. Conseguiu segurar o Celta no principal escalão espanhol na última jornada, com uma vitória frente ao Barcelona, mas as visões diferentes, entre clube e treinador, quando ao futuro da equipa originaram o divórcio.