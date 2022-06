Celta de Vigo garante "grande talento" da Suécia pela mão de Luís Campos

Williot Swedberg tem 18 anos e é reforço do clube espanhol.

Apesar de ter iniciado funções como conselheiro do presidente do PSG para o futebol, Luís Campos continua a ser assessor externo na área desportiva no Celta de Vigo, clube espanhol que esta sexta-feira anunciou Williot Swedberg como reforço.

Trata-se de um médio sueco de 18 anos, que alinhava no Hammaby, e assinou um contrato válido até 2027. O negócio terá rondado os cinco milhões de euros e o jornal "As" destaca que Swedberg é "uma aposta pessoal" de Luís Campos.

"É um dos grandes talentos do futebol sueco. Um internacional jovem pelo seu país, que na época passada fez dez jogos no Allsvenskan (primeira divisão sueca) e marcou cinco golos, um a cada 147 minutos pelo seu clube de origem, Hammarby IF", assinalou o Celta.