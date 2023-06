Celta de Vigo, de Carvalhal, vence Barcelona e assegura permanência

Emblema treinado pelo português corria o risco de descer à segunda divisão espanhola, mas venceu o campeão em título e assegurou a permanência na LaLiga.

O Celta de Vigo, treinado por Carlos Carvalhal, venceu este domingo em casa o Barcelona por 2-1, assegurando a permanência na LaLiga, à última jornada.

O emblema do técnico português partiu para a última ronda do campeonato espanhol na 17.ª posição, primeira acima da zona de despromoção, correndo o risco de ser despromovido, mas venceu o campeão em título, terminando a prova em 13.º, com 43 pontos.

Gabri Veiga colocou o Celta em vantagem aos 42 minutos, bisando aos 65', sendo que Ansu Fati, aos 79', ainda reduziu para os catalães, causando apreensão até final.

Apesar disso, a formação dos Balaídos garantiu mais uma época na elite espanhola, ao passo que o Valladolid, que empatou sem golos frente ao Almería, juntou-se ao Espanhol (penúltimo, com 37 pontos) e Elche (último, com 25) nas equipas despromovidas, ao ficar em 18.º, com 40 pontos.

De resto, Cádiz, Getafe, Valência e Almería também conseguiram a permanência na LaLiga.