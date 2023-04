Celta de Carvalhal rescinde com reforço que nem sequer se estreou

Ligação do veterano brasileiro Diego Alves aos galegos durou apenas dois meses

O Celta de Vigo chegou a um acordo para a rescisão de contrato do guarda-redes Diego Alves, de 37 anos, após dois meses no clube e sem qualquer partida disputada.

Diego Alves, antigo internacional brasileiro, chegou aos galegos em fevereiro, como jogador livre, mas lesionou-se há duas semanas num joelho e provavelmente será mesmo forçado a acabar a carreira.

Com Marchesín também com lesão de longa duração, Carlos Carvalhal, técnico do Celta, fica com apenas Villar disponível, em termos de guarda-redes do plantel da equipa principal.