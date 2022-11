Cédric tem interessados em Inglaterra, Alemanha e Espanha

Fulham, Bayer Leverkusen e Villarreal estão de olho no lateral direito do Arsenal.

Cédric Soares tem sido pouco utilizado esta época no Arsenal - fez apenas quatro jogos - e com o caminho tapado por Ben White e Takehiro Tomiyasu poderá mudar de ares. Nesse sentido, a cadeia de televisão ESPN avançou, e O JOGO confirmou, que o internacional português está debaixo de olho dos ingleses do Fulham, dos alemães do Bayer Leverkusen e dos espanhóis do Villarreal.

O nosso jornal sabe que já existiram sondagens no mercado de transferências de verão.

A ESPN adianta que o lateral-direito de 31 anos está focado em voltar a ganhar um lugar nos gunners, mas que está disposto a ouvir propostas, caso Arteta lhe comunique que já não faz parte dos planos.

O Fulham estará a "liderar a corrida", mas ainda não foi apresentada qualquer proposta formal.