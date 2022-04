Cédric, o apuramento de Portugal e o objetivo no Arsenal: "Seria excelente..."

Cédric Soares, jogador do Arsenal

Declarações de Cédric Soares, internacional português do Arsenal, em entrevista à Sport TV +.

Apuramento de Portugal para o Mundial: "Foram emoções fortes, conseguimos a qualificação sabendo a sua dificuldade. Tê-lo conseguido é especial. Sabíamos que o grande objetivo de Portugal era estar presente no Mundial."

Objetivo da Seleção Nacional no Mundial: "Portugal pertence ao grupo exclusivo que deve estar na fase final do Mundial. O grande objetivo ainda está para vir, que é fazermos uma excelente prestação. Quem sabe, atingirmos voos mais altos no Mundial."

Arsenal em boa fase na Premier League e a ambicionar terminar em lugares de Champions: "É importante acreditarmos na ideia do clube e do treinador. Temos conseguido resultados positivos e é nesse caminho que queremos continuar. Temos de olhar para cada jogo como uma final. Depois, no final teremos tempo de fazer essas contas e ver se conseguimos esse objetivo [terminar o campeonato num lugar de acesso à Liga dos Campeões], mas seria excelente."

Balanço do seu percurso na Premier League: "Vejo a jornada da minha vida aqui em Inglaterra como uma das mais importantes da carreira. Há já alguns anos que jogo na Premier League e cada vez me sinto mais adaptado. Não há momentos em que possamos abrandar. Tenho essa mentalidade e espero continuar a tê-la. Nem sempre tive momentos fáceis, mas ao longo do tempo tenho conseguido afirmar-me cada vez mais."