Cédric e a discussão com Lacazette: "No primeiro treino no Sporting houve confusão"

Lateral português desvalorizou momento menos bonito com antigo companheiro de equipa, lembrando que faz parte da competitividade no futebol do mais alto nível

Cédric Soares esteve em destaque no documentário do Arsenal para a Amazon Prime. O lateral português envolveu-se numa cena menos bonita com Lacazette, antigo companheiro de equipa, durante um treino, e as câmaras captaram tudo. Imagens que, segundo o antigo jogador do Sporting, fazem parte do futebol de mais alto nível.

"Faz parte. Claro que as interpretações, por vezes, podem ser difíceis para quem está de fora, porque nunca vivenciou isso tão diretamente. Acho que nunca estive num plantel em que não existissem treinos competitivos e que, por vezes, não se ultrapassasse essa linha que é completamente normal. Recordo-me de ter chegado aos seniores do Sporting e no meu primeiro treino houve logo uma confusão entre dois jogadores. Acho que é completamente normal e em relação a esta, mais diretamente com o Laca, assim que saímos do treino falámos. E, mesmo que não falássemos sabíamos que era algo que ficaria no campo, foi um momento um pouco mais quente, nada mais. Por acaso é um amigo meu muito próximo, de quem gosto muito, gostei muito de jogar com ele e tem muita qualidade, por isso, sinceramente, não valorizo", explicou, em entrevista à Eleven Sports.

Sobre a possibilidade do Arsenal regressar aos títulos de campeão inglês, quase 20 anos depois, Cédric é cauteloso. A liderança isolada é boa, os sinais são positivos, mas, de acordo com o português, ainda há muita Premier League para se jogar.

"É um pouco cedo para assumir seja o que for. Acho que é de louvar o arranque desta época ter sido positivo. Temos trabalhado bastante e nas épocas anteriores temos vindo a estabelecer-nos cada vez mais no modelo de jogo do treinador e nas suas ideias. A equipa tem vindo a solidificar os processos e a melhorar, e este ano, ainda mais. Por isso, é um momento de estarmos orgulhosos, mas também de continuarmos a trabalhar", refletiu.