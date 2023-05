Castigo a Abel Ferreira por alegadas ofensas a árbitro foi retirado

No Palmeiras-Cuiabá, o treinador português recebeu ordem de expulsão por, alegadamente, ter dirigido palavras insultuosas ao árbitro. Mas o castigo foi agora anulado.

O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do Brasil absolveu Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, no caso da expulsão frente ao Cuiabá, no jogo da primeira jornada do Brasileirão. O português recebeu ordem de expulsão, com vermelho direto, ainda na primeira parte, por, alegadamente, ter dirigido palavras consideradas insultuosas ao juiz da partida.

O técnico do Verdão arriscava entre um a seis jogos de suspensão, mas acabou por ver a sanção ser retirada.

No entanto, Abel Ferreira vai falhar o jogo do Palmeiras na madrugada de domingo, no clássico com o Santos, por ter visto o terceiro cartão amarelo no duelo com o Red Bull Bragantino. Antes (quinta-feira, 23h00), o emblema paulista joga com o Fortaleza para a Taça do Brasil.