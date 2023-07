Caso o PSG contrate Dembélé, Barcelona poderá avançar por Cancelo

Fabrizio Romano avança que o lateral português é visto como uma "prioridade" em Camp Nou, com a eventual venda do extremo francês a poder abrir portas a essa investida.

Numa altura em que Ousmane Dembélé, extremo do Barcelona, tem sido apontado a uma mudança para o PSG, especialmente caso se confirme a saída de Kylian Mbappé neste mercado, outro relato aponta que essa transferência, a confirmar-se, poderá ditar uma investida catalã por João Cancelo.

De acordo com Fabrizio Romano, especialista no mercado, caso o extremo, que tem uma cláusula de rescisão fixada em 50 milhões de euros até segunda-feira (depois sobe aos 100 milhões), aceite rumar ao campeão francês, o Barça poderá utilizar o valor encaixado para avançar para a contratação do lateral português.

Visto como uma "prioridade" em Camp Nou, Cancelo tem cumprido a pré-temporada no Manchester City, depois de ter sido emprestado ao Bayern na segunda metada de 2022/23, mas continua com o futuro indefinido.

A mesma fonte menciona ainda que Iván Fresneda, jovem lateral direito do Valladolid, está referenciado no Barcelona como uma alternativa a Cancelo.