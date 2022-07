Casemiro deixa largos elogios a Abel Ferreira: "Quando ele fala, eu levanto-me"

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras

Internacional brasileiro do Real Madrid considera que o melhor cenário para o Brasil seria a continuidade do selecionador Tite, que já anunciou a sua saída da seleção após o Mundial do Catar

Casemiro, médio do Real Madrid e internacional por 63 ocasiões pela seleção brasileira, falou este sábado aos microfones do Grande Círculo, um programa da Sport TV (canal canarinho), garantindo que a melhor opção para o Brasil seria a continuidade de Tite, que já anunciou a sua saída após a conclusão do Mundial de 2022.

"Se eu pudesse pedir, pediria para Tite ficar. Não vejo outro. Cafú disse uma vez que fomos pentacampeões com cinco treinadores brasileiros. Temos treinadores brasileiros bons, mas é inevitável dizer que existem outros bons. Estou a falar de Guardiola, Klopp, Ancelotti, do Jorge Jesus, que fez um grande trabalho aqui [Brasil] e deste que está a fazer um grande trabalho no Palmeiras [Abel Ferreira]", afirmou.

Os elogios do antigo médio do FC Porto a Abel Ferreira não se ficaram por aí, com Casemiro a salientar o "lado humano excecional" do técnico do Palmeiras, que lidera o Brasileirão e está a fazer uma caminhada 100% vitoriosa até ao momento na Taça Libertadores, que já levantou por duas vezes.

"Quando esse homem [Abel Ferreira] fala, eu levanto-me e ouço o que ele diz, ele tem um lado humano excecional. Além do que faz no Palmeiras, não dá para acompanhar tanto, mas dá para ver que atualmente é o clube a bater. É outro que faz um grande trabalho", elogiou o médio defensivo, de 30 anos.