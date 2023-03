Casal do Palmeiras dá nome de Abel ao filho: "Espero que tenham pensado bem..."

O treinador português soube da história de Abel Nicolini e enviou um vídeo a felicitar o casal.

Um casal de adeptos do Palmeiras batizou o filho com o nome Abel, em homenagem a Abel Ferreira, treinador do Verdão. E a história chegou ao técnico português, que enviou um vídeo a Cristiane e Luan Nicolini para desejar felicidades.

"Olá, Abel, o novo membro dessa família. Sou o Abel Ferreira e estou aqui para desejar felicidades, espero que esteja tudo bem com a mãe, Cristiane, e também com o vosso filho. Espero que tenham pensado bem no nome. Mais do que isso, quero desejar-vos aos três uma vida muito feliz, de comunhão e muita alegria. Avanti, Palestra", afirmou o treinador, num vídeo enviado através do jornal GloboEsporte.

À TV Globo, o casal explicou o que motivou a decisão. "Sugeri que, se o Palmeiras fosse campeão da Libertadores, eu daria o nome Abel ao nosso filho, que ainda nem estávamos a pensar ter", referiu o pain, Luan.

"Engravidei em 2022 e não sabia o sexo do bebé, mas no chá revelação já sabíamos que iria chamar-se Abel ou Bela", conta a mãe, Cristiane.