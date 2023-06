Carvalhal: "Temos respeito pelo Barcelona, mas queremos os três pontos"

O Celta de Vigo, treinado pelo português, vai receber o campeão Barcelona na última jornada da LaLiga sem a permanência ainda assegurada.

O Celta de Vigo, orientado por Carlos Carvalhal, vai partir para a última jornada da LaLiga com a pressão ao rubro, recebendo o campeão Barcelona, no domingo, sem ainda ter assegurado a permanência no principal escalão espanhol.

Em conferência de imprensa, o técnico português salientou que a equipa está consciente de que não terá margem de erro diante dos catalães, já que se encontra na primeira posição acima da zona de despromoção (17.ª), com 40 pontos, um a mais do que o Valladolid (18.º, com 39).

"É a última bala que temos. Os jogadores e as pessoas sentem-no. Nós sentimo-lo e isso é positivo. Está nas nossas mãos [a permanência] e podemos fazê-lo. Temos de baixar um pouco o nível de ansiedade dos jogadores. O coração está cheio, mas a cabeça tem de estar um pouco fria. Os jogos não se ganham só com o coração, também é preciso cabeça", alertou.

Ainda assim, Carvalhal manteve um discurso otimista quanto à missão do Celta, apesar de não esperar facilitismo da parte do Barcelona, que lidera o campeonato espanhol com 88 pontos.

"Amanhã vai ser uma grande noite para o Celta. É isso que todos esperamos. Que sejamos felizes porque é um grande clube, com uma massa adepta fantástica que merece tudo. Estamos determinados a dar-lhes alegrias e vamos lutar muito para as dar. Temos respeito pelo Barcelona, mas queremos os três pontos. Estamos preparados e muito concentrados no que nos propusemos fazer. Todos estão prontos e sabem o que têm de fazer, sabendo que têm de disputar o resultado contra a equipa mais forte da Liga e justamente a campeã. Estamos todos juntos e unidos. Não há mais problemas. Se houver uma situação, não haverá, porque amanhã vamos jogar uma final em que as nossas vidas estão em jogo", concluiu.

O Celta de Vigo recebe o Barcelona no domingo, às 20h00, em jogo da 38.ª jornada da LaLiga.