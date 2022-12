"Carvalhal tem o respeito por parte de todos os clubes em Portugal"

Marchesín, guarda-redes do Celta de Vigo, deixou elogios ao treinador da equipa espanhola.

Agustín Marchesín acredita que o Celta de Vigo acertou na contratação de Carlos Carvalhal para o comando técnico, numa ligação oficializada em novembro passado. O ex-guarda-redes do FC Porto, agora no clube espanhol, destaca o "respeito" que o técnico tem no futebol português.

"Sabia que era um excelente treinador, pelo que vi no Braga. Tem ideias muito claras. Em Portugal tem muito respeito por parte de todos os clubes", vincou o argentino numa entrevista ao jornal As.

Ausente na convocatória da Argentina para o Mundial, Marchesín não escondeu a satisfação com a conquista do título mundial por parte da seleção sul-americana. "Claro que estou contente pela equipa e pelo país, que sofre com muitas coisas. Estes 26 jogadores, o corpo técnico e todos os dirigentes deram uma grande alegria ao país, que há muito tempo procurava concretizar este sonho. Tenho muitos companheiros e amigos dentro da equipa. Estive dois anos no processo de qualificação e sinto-me feliz e orgulhoso", vincou.