Carvalhal sem vencer na LaLiga: "Não é de vida ou morte, isso é na Ucrânia e na Rússia"

À frente do Celta de Vigo o treinador português ainda só venceu, por duas ocasiões, na Taça do Rei. Sobre reforços, confia em Luís Campos

Carlos Carvalhal ainda não conseguiu vencer em LaLiga e o Celta de Vigo caiu para 17.º da classificação. Esta sexta-feira vai defrontar o Elche (20.º) num jogo que o técnico luso recusa classificar como uma final ou mesmo de vida ou morte.

"Não é uma final, numa maratona como este campeonato. Após o jogo haverá vida para Elche, para o Celta e para todas as equipas em LaLiga. Não gosto de termos como de vida ou morte, isso acontece na Ucrânia ou na Rússia, não no futebol. Queremos mudar a sequência de resultados, numa partida difícil com muita luta", afirmou.

Sobre o mercado, disse confiar no consultor Luís Campos: "Não vou falar de nada porque me perderia a falar de trinta jogadores, que ou não vêm ou chega um. Está nas mãos do Luis Campos e eu confio muito nele. Ele está a trabalhar nisso. Eu sou o treinador destes jogadores, tenho total confiança neles. Não há planos para fazer quaisquer alterações no número de jogadores que entram ou chegam".

Com Carvalhal ao leme, o Celta soma um empate e duas derrotas em LaLiga, e dois triunfos e uma derrota na Taça do Rei.