Carvalhal pediu camisola de Éder Militão: "Não me importo se fica bem ou mal"

Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Celta de Vigo, após a derrota em casa do Real Madrid (0-2), em jogo da 30.ª jornada da LaLiga.

Derrota: "O Real Madrid fez muito para ganhar e mereceu a vitória. O nosso plano funcionou durante 20 minutos, depois não conseguimos ter bola, perdemo-la muitas vezes. O Real Madrid teve mais ocasiões e na segunda parte sofremos o segundo golo no início. Custou-nos muito, mas melhorámos e a equipa lutou até ao final. Normalmente, não falhamos as ocasiões que tivemos. Não creio que tenhamos baixado de ritmo depois do intervalo. Jogámos contra uma grande equipa e tivemos uma boa postura. Temos de manter o que temos feito".

Pediu a camisola ao ex-FC Porto Éder Militão no fim do jogo: "Eu disse-lhe antes do jogo que é o melhor defesa do mundo e marcou-me um golo. Dei-lhe moral, devia ter dito que era o pior. Não fica muito bem um treinador pedir a camisola no campo. Pedi duas camisolas na minha carreira, a de Petr Cech e a de Militão. Fi-lo porque o meu filho me pediu, não me importo se fica bem ou mal".

Vinícius Júnior: "A curto prazo, vai ser o melhor jogador do mundo. Já é dos melhores, sem dúvida".

O Celta pareceu ter falta de intensidade no seu jogo: "Com a forma como o Real Madrid joga, é difícil ter muita intensidade. Eles têm muito a bola e também é devido à necessidade de fechar espaços. Isso pode notar-se um pouco".