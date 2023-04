Carvalhal: "Para ganhar ao Sevilha, vamos precisar de uma ponta de sorte"

Celta de Vigo recebe o Sevilha, agora treinado por José Luis Mendilibar, na sexta-feira (20h00), no jogo de abertura da 28.ª jornada da LaLiga.

O Celta de Vigo, orientado por Carlos Carvalhal, recebe na sexta-feira o Sevilha, agora treinado por José Luis Mendilibar, com o técnico português a avisar que a formação sevilhana, apesar do desapontante 13.º lugar no campeonato, continua a ser um adversário "com qualidade acima da média".

"As vitórias trazem motivação. O seu novo treinador organiza as equipas muito bem. Será um desafio muito grande, mas eu vejo a equipa capacitada para discutir os três pontos com eles. Quando éramos crianças e jogávamos futebol na rua, sonhávamos em jogar com estádios com ambientes como o que haverá em Sevilha", assumiu, em conferência de imprensa.

Carvalhal reforçou o discurso, considerando que o Sevilha tem nível "de uma equipa de Champions" e que, com a chegada de Mendilibar, ganhou um sistema tático "mais equilibrado", assente em médios "mais posicionais" e "jogadores criativos" na frente de ataque.

"Para ganhar ao Sevilha, vamos precisar de uma ponta de sorte. Mendilibrar trouxe ordem ao Sevilha, que passou a ser uma equipa que chega mais rápido à área adversária", referiu o técnico do atual décimo classificado do campeonato espanhol.

