Carvalhal livre no mercado: treinador já é associado a três clubes

Carlos Carvalhal com CArlo Ancelotti, treinador do Real Madrid

Celtic é um desses casos: tem o técnico português na lista para render Ange Postecoglou.

Confirmada a saída de Carlos Carvalhal do comando técnico do Celta de Vigo, após permanência na Liga espanhola, o futuro do treinador pode voltar a passar pelo futebol britânico, mais concretamente pela Escócia, onde o campeão Celtic pensa no substituto de Ange Postecoglou, que acaba de sair para o Tottenham.

Carvalhal faz parte da lista de potenciais alternativas dos escoceses, sendo ainda ligado a equipas que este ano desceram da Premier League, casos do Leicester e do Leeds United.