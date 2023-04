Carvalhal lamenta empate do Celta: "Tentámos vencer até ao último segundo"

Celta de Vigo empatou 2-2 na receção ao Almería, tendo estado em desvantagem na partida por duas vezes.

O Celta de Vigo, treinado por Carlos Carvalhal, empatou este domingo 2-2 na receção ao Almería, num jogo da 27.ª jornada da LaLiga em que esteve em desvantagem por duas vezes.

Após a partida, o técnico português lamentou que a recuperação da equipa não tenha terminado numa reviravolta no marcador, salientando ainda assim o esforço deixado em campo.

"Foi um jogo difícil. O Almería marcou na primeira vez que chegaram à nossa baliza. Perdemos a nossa calma e conseguimos chegar ao empate. Tivemos de reagir por duas vezes. Tentámos vencer até ao último segundo, com duas ou três ocasiões claras nos últimos oito minutos. Antes, sofremos um golo que foi um golpe duro, mas agora sabemos como reagir. Hoje fizemo-lo por duas vezes e conseguimos mais um ponto. Já estivemos à deriva no mar e isso tem uma interpretação: ficámos em desvantagem e conseguimos nadar até à costa no meio do nada. Agora, a água está mais longe", analisou, em conferência de imprensa.

O Celta de Vigo segue na décima posição do campeonato espanhol, com 35 pontos, ao passo que o aflito Almería ocupa o primeiro lugar da zona de despromoção (18.º), com 27.