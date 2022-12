Carvalhal já promoveu 19 jovens no Celta de Vigo

Treinador português já chamou aos treinos 19 jovens da "cantera" e estreou três na equipa principal, em dois meses

Carlos Carvalhal chegou há menos de dois meses ao comando técnico do Celta de Vigo e, ao longo desse período, deixou bem vincada a sua política de aposta nos jovens. O treinador minhoto já promoveu 19 jogadores dos escalões de formação aos trabalhos do seu plantel, nomeadamente das equipas B e C e ainda das formações juvenis.

Pablo, Miguel, Hugo, Tincho, Medrano, Javi Dominguez, Sérgio, Raul, Damián, Gael, Vicente, Javier, Javi Gomez, Lautaro, Yoel e Carlos são os nomes que dão corpo a esta especial atenção dada por Carvalhal às promessas dos galegos, merecendo destaque o facto de outros três (Sérgio Barcia, Javi Dominguez e Gael Alonso) já se terem estreado na equipa principal, dois na liga espanhola, um na Taça do Rei em três jogos de preparação.

Na sua recente passagem pelo Braga, Carlos Carvalhal estreou 21 jogadores da academia na equipa A.