Carvalhal irritado: "Peço mais respeito para o Celta"

O Celta de Vigo foi eliminado pelo Espanhol da Taça do Rei e o técnico português deixou críticas

O Celta de Vigo esteve a vencer o Espanhol, na Taça do Rei, com um golo de Gonçalo Paciência, mas acabou por ser eliminado. Os catalães venceram por 2-1, após prolongamento, e o técnico luso dos galegos, Carlos Carvalhal, ficou irritado com a arbitragem.

Sem querer falar em particular da arbitragem, deixou indiretas: "Eu não falo de arbitragens e o clube também não. O que peço é mais respeito pelo Celta, só isso. Juntem as imagens deste jogo com as do Sevilha e por isso digo que, como mínimo, respeito para o Celta. As imagens dizem mais que mil palavras."

Sobre a partida em si, salientou a dignidade com que o Celta caiu: "Foi um jogo muito disputado, dou os parabéns aos meus jogadores porque caímos de pé. Lutámos até ao último minuto, como eu gosto, com inferioridade numérica e sem guarda-redes [Marchesín foi expulso no prolongamento]. Parabéns ao Espanhol porque passou de eliminatória. Tivemos uma oportunidade do Larsen que podia ter sentenciado o jogo. Não tenho muita vontade de falar do jogo. Peço respeito por mim, por ter perdido desta forma."