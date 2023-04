Carvalhal irritado: "O quarto árbitro devia usar um cronómetro"

Técnico português do Celta de Vigo, que perdeu com o Maiorca, não gostou das paragens de tempo do rival

O Celta de Vigo perdeu em casa com o Maiorca, por 1-0, e Carlos Carvalhal, técnico dos galegos, ficou irritado com o alegado insuficiente tempo de compensação dado pelo árbitro, assim como com as perdas de tempo do adversário.

"O exemplo do Campeonato do Mundo, onde houve descontos de 15 minutos, não foi seguido. A oportunidade foi perdida. Penso que o quarto árbitro deveria usar um cronómetro, não como no andebol, mas para quando o jogo está parado ou quando são feitas alterações", atirou Carvalhal.

"Jogámos mais com o coração do que com a cabeça. Isto é futebol e há nove jogos à nossa frente para continuarmos a ganhar. Tentámos até ao último segundo reverter o resultado. Na segunda metade estávamos melhor e o Tapia teve uma oportunidade. É um percalço na estrada e vamos rectificar o que fizemos de errado", concluiu.