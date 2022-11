Carvalhal empata em Madrid e Celta de Vigo sai da zona de descida

Gonçalo Paciência foi aposta de Carvalhal, mas acabou rendido aos 65 minutos.

O Celta Vigo, do técnico português Carlos Carvalhal, empatou esta quinta-feira a zero nos arredores de Madrid, no campo do Rayo Vallecano, e saiu da zona de descida da LaLiga, na 14.ª jornada.

Após a derrota caseira com o Osasuna na estreia (2-1), o técnico luso somou o segundo encontro sem vencer, mas mesmo assim o resultado foi suficiente para fugir aos lugares de despromoção, com o Sevilha a cair para a zona proibida.

Gonçalo Paciência foi aposta de Carvalhal no Celta, mas acabou rendido aos 65 minutos pelo veterano Iago Aspas.

O Celta segue no 17.º posto, agora com 12 pontos e em igualdade com o Espanhol, e à frente do Sevilha, 18.º com 11.

Esta é a última jornada da Liga espanhola antes da interrupção para o Mundial de 2022, embora a equipa de Carvalhal ainda tenha um jogo agendado para domingo, a contar para a primeira ronda da Taça do Rei de Espanha, no campo do Algar Surmenor, das divisões amadoras.