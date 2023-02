Carvalhal elogia Seferovic e atira: "No Benfica não jogou mais por política do clube"

Técnico português do Celta de Vigo considera que o internacional suíço está pronto para se estrear contra o Bétis, este fim de semana

O Celta de Vigo defronta este fim de semana o Bétis e o reforço Haris Seferovic, ex-Benfica, está nos convocados de Carlos Carvalhal. O técnico luso elogiou o suíço, analisando a sua trajetória nas águias.

"Estou muito satisfeito por incorporar um jogador como o Sefe, que marcou 27 golos num ano e 26 no outro, e não é fácil marcar golos em Portugal porque as defesas são muito fechadas. O Benfica contratou depois o Darwin Núñez e outros jogadores e ele não jogou mais por causa da política do clube do que por causa do seu valor. Seferovic é um jogador de combate, um guerreiro, não tenho dúvidas sobre a sua qualidade", explicou Carvalhal.

Larsen, Gonçalo Paciência e Seferovic discutem agora uma vaga ao lado de Iago Aspas e o treinador português referiu que são jogadores que podem dar coisas diferentes à equipa: "Os três têm características diferentes e podemos lidar com eles de acordo com o que achamos melhor para cada jogo sem perder a nossa identidade. Paciencia é mais um jogador de apoio, inteligente na área; Larsen dá profundidade e tem um bom jogo de combinações; Sefe é rápido e dá profundidade nas aberturas, ataca forte os espaços e é bom de cabeça. Tenho a certeza de que daqui a dois meses os adeptos do Celta ficarão muito satisfeitos com a sua aquisição. Ele está pronto, moralizado e forte. Tem-se saído bem nos treinos e estará disponível."