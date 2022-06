Carvalhal e a escolha pelos Emirados: " Foi o clube que mais nos agarrou pelo braço"

Técnico português Carlos Carvalhal já falou como treinador do Al Wahda

Após dois anos a comandar o Braga, Carlos Carvalhal vai assumir um novo desafio na carreira, abraçando um projeto nos Emirados Árabes Unidos. Nas primeiras palavras como treinador do Al Wahda, o português destacou a vontade do clube em contratá-lo.

"É um dia muito especial e estou bastante feliz por aqui estar. Quatro anos depois volto a treinar no estrangeiro. Tive em mãos várias propostas, mas nenhuma ficou tão próxima do equilíbrio desportivo e financeiro como a que o Al Wahda me apresentou. E este foi, de facto, o clube que mais nos agarrou pelo braço, que mais nos desejou, e tudo fez para nos contratar", disse.

"É um grande desafio, queremos estar à altura dos objetivos do Al Wahda. Agradeço ao Presidente e a toda a gente do clube pela forma como já fomos acolhidos. Estamos muito ansiosos por começar este caminho", finalizou.

Carvalhal foi esta quarta-feira oficializado como novo treinador do Al Wahda, clube dos Emirados Árabes Unidos, confirmando-se a notícia adiantada por O JOGO. O ex-técnico do Braga assinou um vínculo válido por uma temporada, com início neste mês de junho de 2022.