Carvalhal e a crise do Celta de Vigo: "O que ficou para trás não interessa..."

A equipa treinada pelo português ainda não assegurou a permanência na Liga espanhola, tendo sido derrotada em seis dos últimos sete jogos que disputou. O mesmo registo ditou o despedimento do seu antecessor, Eduardo Coudet.

Carlos Carvalhal vive um momento difícil no Celta de Vigo, que ainda não assegurou a permanência na Liga espanhola e foi derrotado em seis dos últimos sete jogos que disputou. Apesar disso, o técnico português garantiu esta segunda-feira que o seu foco está nos três jogos que restam.

"Tudo o que ficou para trás não conta para nada. O importante é amanhã. Temos três finais por disputar e eu disse aos jogadores para esquecerem tudo o que ficou para trás, tanto o que fizemos de bem como mal", referiu, em conferência de imprensa.

Recorde-se que Eduardo Coudet, antecessor de Carvalhal no comando do Celta, acabou despedido após uma sequência de resultados idêntica à atual do português. Quanto ao boletim clínico dos galegos, Carvalhal espera pelo regresso de Iago Aspas, referência no ataque, ainda que não esteja a 100 por cento.

"Ainda falta um dia e vamos ver se consegue ajudar a equipa. Se esperássemos por uma recuperação plena, não iria jogar mais, de certeza. Para jogar, terá de ser com algum espírito de sacrifício, o que já fez nalguns jogos desta época, na anterior e em alguns de há duas ou três épocas atrás. Isto não é uma novidade para ele. Hoje não treinou e tem de repousar ao máximo, para fazermos um teste no limite. Amanhã vamos ver como está", explicou.

Quando faltam três jornadas para o fim do campeonato, o Celta de Vigo segue na 15.ª posição da LaLiga, com 39 pontos e quatro de vantagem sobre a zona de despromoção. Na terça-feira, a equipa do treinador português recebe o Girona, em jogo da 36.ª ronda.