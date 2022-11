Carvalhal consciente das dificuldades em Vigo: "Não há magia em três dias"

Declarações do treinador português, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Osasuna, marcado para este sábado (17h30). Será o primeiro ao comando do Celta, onde chegou após uma operação intermediada pelo empresário Daniel Lorenz, o mesmo que esta época trouxe Roger Schmidt para o Benfica.

Aposta em jovens: "Jogaremos com os onze que pensamos ser o melhor para começar, independentemente da idade, mas sim devido à sua competência. Posso dizer que de outra forma não teríamos 17 jovens a fazer a sua estreia em Braga, comigo."

O normal no Celta: "Cada minuto com a camisola do Celta tem de ser importante, tem de se dar tudo. Este tem de ser um tom normal na equipa. Agora, o foco está neste jogo, não pensamos em mais nada."

Magia e confiança aos jogadores: "Não queremos ser uma equipa defensiva, mas sim uma equipa ofensiva e equilibrada. Há questões defensivas em que temos de melhorar. Queremos ser protagonistas, ter a bola. Não há magia em três dias. Eles são pessoas. Não temos de mudar muito, é dar confiança aos jogadores, fazê-los sentir-se confortáveis, valorizar o seu trabalho e tentar fazer melhor".