Carvalhal chega aos 28 pontos em 19 jogos e entra no pódio celta

Treinador luso completou 19 jogos pelo clube de Vigo e fez 28 pontos. É o melhor desde 2005/06; Superou os 27 pontos do seu antecessor, Eduardo Coudet, e desde 2001/02 é batido apenas por Fernando Vázquez (2005/06) e Miguel Ángel Lotina (2002/03). Fizeram ambos 30 pontos na mesma fase.

Carlos Carvalhal deu outra cor ao Celta de Vigo, colocando a formação espanhola cada vez mais fora de perigo na La Liga fruto de um rendimento ao alcance de poucos no clube. O técnico português completou frente ao Elche 19 partidas no campeonato ao comando do Celta e somou 28 pontos, resultado de sete vitórias, sete empates e cinco desaires. Algo que neste século só por duas vezes foi batido. É preciso recuar até 2005/06, então com Fernando Vázquez como treinador dos celestes, para encontrar um registo melhor: 30 pontos, fruto de nove vitórias, três empates e sete derrotas nos primeiros 19 desafios do campeonato do país vizinho. Algo que Miguel Ángel Lotina, em 2002/03, também atingiu.

O treinador luso, que pegou na equipa à 13.ª jornada, apresenta um aproveitamento pontual de 49,1 por cento, contra os apenas 30,6% do seu antecessor, Eduardo Coudet. Ele que somava precisamente a terceira melhor produção do século, com 27 pontos, no seu arranque no clube, em 2020/21. Se estendermos a análise até 1995/96, quando as vitórias passaram a valer três pontos, encontramos ainda dois treinadores que superaram a marca de Carlos Carvalhal: Víctor Fernández, o melhor, em 1998/99, com 34 pontos em 19 jogos, e Javier Irureta, em 1997/98, com 31.

O rendimento da equipa assim como a relação desta com os adeptos levaram a que a Direção do Celta, como O JOGO adiantou, tenha decidido avançar já com uma proposta para a extensão do contrato de Carlos Carvalhal, válido até 2024, sendo que o clube propõe estendê-lo por mais um ano, ou seja, até final de 2024/25. Agora no 13.º posto da La Liga, os célticos têm mais oito pontos do que o primeiro dos lugares de descida, enquanto à chegada de Carlos Carvalhal ocupavam a 16.ª posição, apenas com um ponto de avanço sobre a linha de água.

Calendário com dois jogos fora

Depois da vitória por 1-0 sobre o Elche a meio da semana, Carlos Carvalhal prepara agora a deslocação de amanhã ao terreno do "europeu" Villarreal. O treinador português procura manter a onda vitoriosa e alcançar pela terceira vez ao comando do Celta dois triunfos seguidos. Isto numa altura em que o calendário prevê nova deslocação na partida seguinte, na quarta-feira, a Getafe. A partir daí, e até final da competição, há receções a Valência, Girona e Barcelona (na última jornada do campeonato) e ainda duas saídas, frente ao Athletic Bilbau e Cádiz.