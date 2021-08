Cartas na mesa: o valor que o Manchester United está disposto a pagar por Rúben Neves

O internacional português tem sido associado a uma transferência para Old Trafford antes do fecho da janela de transferências.

Nas últimas semanas tem vindo a público o alegado interesse do Manchester United na contratação de português Rúben Neves. Este domingo, o jornal "Sunday Express" voltou a reforçar que os Reds querem o jogador e afirmaram que o clube está disposto a pagar 46,5 milhões de euros pelo médio de 24 anos.

O internacional português tem sido associado a uma transferência para Old Trafford antes do fecho da janela de transferências a 31 de agosto. Além dele, Ole Gunnar Solskjaer, treinador do United, também tem na sua lista como "plano b" de reforços os médios Eduardo Camavinga, do Rennes, e Saul Niguez, do Atlético de Madrid.

Em entrevista esta semana, o português Bruno Lage, treinador dos Wolves, afirmou ser natural o alegado interesse do Manchester United em Rúben Neves: "Todos os bons jogadores que temos estão ligados a todos os clubes do mundo. Se vir as notícias em Portugal, todos os jogadores do Benfica estão ligados aos Wolves", disse.