Meio-campo do Tottenham arrasado: "Há menos espaço na Lua"

Abordagem dos spurs surpreendeu pela negativa antigo defesa Carragher.

No Emirates, diante do grande rival, o Tottenham desiludiu a toda a linha, perdendo por 3-1 e sendo claramente ultrapassado pelo Arsenal. Poucas coisas correram bem a Nuno Espírito Santo, mas Jamie Carragher, no seu espaço de comentário, destacou negativamente o meio-campo dos spurs.

"Quando se olha para o espaço no meio-campo... Acho que nunca vi nada parecido na minha vida. Há menos espaço na Lua! Há menos espaço na Lua do que o que se vê naquele meio-campo para o Tottenham. Na verdade, é inacreditável", afirmou o antigo jogador do Liverpool, lembrando ainda que nem sempre a culpa é dos jogadores.

"Há oito anos que faço este programa. Sempre que vejo uma atuação como esta, olho sempre primeiro para os jogadores. Penso que os treinadores muitas vezes são demasiado criticados, e muitas vezes é por causa dos jogadores. Houve algumas exibições chocantes dos jogadores de Tottenham, mas penso que o treinador foi igualmente culpado por este resultado pela forma como organizou a equipa", explicou, na antena da Sky Sports.