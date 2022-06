Carmo volta ao radar do Manchester United: ingleses falam em duas rondas de conversações

Central do Braga continua a ser associado a grandes emblemas europeus. Red devils estudam, também, contratação de Timber, do Ajax

David Carmo continua a ser um dos jogadores do Braga mais noticiados neste período de transferências. O central voltou a ser associado ao Manchester United, um dos maiores clubes de Inglaterra e do Mundo.

De acordo com o Manchester Evening News, o clube de Old Trafford já teve duas rondas de negociações com o Braga no sentido de contratar um defesa que regressou a meio da época, mas que, rapidamente, assumiu o lugar de titular indiscutível no xadrez de Carlos Carvalhal.

Segundo o mesmo jornal, Jurrien Timber, jovem central do Ajax, treinado por Ten Hag nos últimos tempos, é uma alternativa estudada pela direção do clube.