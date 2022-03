Carlos Queiroz quer um lugar no Catar: "Não há espaço para desculpas"

Carlos Queiroz, selecionador do Egito, lançou esta segunda-feira o decisivo play-off de apuramento para o Mundial'2022 contra o Senegal, vincando que "não há espaço para desculpas"

O selecionador, que vai estar ausente do banco na primeira mão contra o Senegal devido a estar a cumprir uma suspensão de dois jogos que recebeu nas meias-finais da CAN, onde o Egito saiu derrotado diante do mesmo adversário na final, deixou algumas palavras de força à equipa africana.

"Tempo de decisões. Atravessámos um longo e duro caminho para chegar a esta merecida oportunidade. Temos plena noção do desafio que enfrentamos. Não há espaço para desculpas ou para o amanhã. Com coragem, trabalho coletivo inteligente e orgulho, podemos voar e nada é impossível. Já que temos de o fazer, que o façamos com estilo e bravura e tornemos 'não' realidade", afirmou Queiroz, por via da conta de Twitter.

"Contamos e confiamos em vocês. Boa sorte, rapazes", concluiu o técnico, que orientou a seleção do Irão no último Mundial, tendo sido adversário de Portugal na fase de grupos.

O Egito vai discutir um lugar no Mundial do Catar com a nação do Senegal, campeã da CAN'2021, durante a próxima pausa internacional. A primeira mão, em solo egípcio, vai ter lugar no sábado, às 19h30, com o segundo jogo a estar agendado para dia 29 de março, às 18h.