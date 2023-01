Carlos Queiroz perto de assumir o comando da seleção do Catar

O treinador português está bem colocado para assumir o cargo. Já depois de encerrada a participação no Mundial com o Irão, o técnico foi convidado pelos cataris para assistir à final do Campeonato do Mundo e desde então intensificaram-se contactos.

Carlos Queiroz, segundo O JOGO apurou, está muito bem colocado para vir a assumir o comando técnico do Catar, país que recentemente organizou o Campeonato do Mundo. A federação deste país não renovou o contrato do espanhol Félix Sánchez, que terminou no final de 2022 após uma dececionante participação no Mundial, em que somou três derrotas, e começou logo a ponderar vários nomes para o cargo. Desde a primeira hora, Carlos Queiroz foi um desses nomes e até foi convidado pelo presidente da federação de futebol catari para assistir à final da competição. E, segundo sabemos, os contactos entre Queiroz e os responsáveis do futebol catari intensificaram-se mais recentemente.

O técnico de 69 anos conta com uma longa carreira e no Catar participou no seu quarto Mundial consecutivo, o terceiro ao serviço do Irão, encerrando logo depois esta segunda passagem pelos persas. Antes orientara o Egito e a Colômbia. Pouco depois do Campeonato do Mundo de 2010 fechou também a segunda passagem pela Seleção Nacional. A nível de clubes iniciou a carreira no Sporting e foi duas vezes adjunto de Ferguson no Manchester United, treinando durante uma época o Real Madrid.