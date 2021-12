Carlos Queiroz em antevisão à meia-final da Taça Árabe: "Estou muito confiante"

Carlos Queiroz, no final do Egito-Jordânia

Carlos Queiroz, selecionador do Egito, falou em conferência de Imprensa de antevisão à meia-final da Taça Árabe, frente à Tunísia, que se disputa na quarta-feira, no Catar.

Grande espetáculo em perspetiva: "Estamos muito felizes por estarmos aqui, porque o objetivo passava por chegarmos a esta fase. Estou certo que os jogadores de qualidade que vão estar dos dois lados vão proporcionar amanhã um grande espetáculo. As duas equipas vão fazer tudo por ganhar. Espero que seja a minha equipa e estou muito confiante que assim possa ser, que seja o Egito a expressar mais esforço e comprometimento, mais futebol. Se assim for, sabemos que estaremos mais perto de ganhar o jogo."

Lesões: "Sim, estamos a fazer progressos e temos a expectativa de que todos os jogadores estejam disponíveis. Mas temos ainda um treino pela frente, do qual podemos retirar mais informação. Jogará quem estiver a 100%."

O adversário: "É uma satisfação podermos jogar contra a Tunísia, uma grande equipa, com um treinador fantástico. Têm cinco presenças em Mundiais, cinco qualificações na sua história, o que significa que têm sempre jogadores de qualidade e trazem sempre bom futebol. Estão nesta fase porque estão entre os melhores e nós esperamos, claro, um jogo difícil. Mas será um jogo difícil para os dois lados. Temos que ser fortes e saber enfrentar os problemas, assim como eles vão procurar fazer o mesmo. Haverá fases de ataque e defesa e nós esperamos ser os melhores nesses dois momentos."

Comentário à Taça Árabe: "É um torneio organizado pelo Catar e pela FIFA, para testar tudo para o Mundial 2022. Com todos os problemas que sucederam ao futebol nos últimos anos, creio que este torneio surgiu como uma excelente solução, no sentido de se ter o pretendido. Para nós foi igualmente uma grande oportunidade para trabalhar, para trazer novos jogadores, e para crescer. É uma pena que nem sempre as seleções tenham estas oportunidades, para se trabalhar lançando o futuro, mas nesse sentido estou muito satisfeito."