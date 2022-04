Carlos Queiroz: "É o momento de entregar a liderança do Egito a outra pessoa"

Queiroz, que assumiu a seleção egípcia em setembro do último ano, já tinha anunciado a intenção de deixar o cargo

O treinador português Carlos Queiroz deixa o cargo de selecionador do Egito, com a Federação daquele país a informar ter existido um mútuo acordo para a rescisão de contrato.

"A Federação de futebol e Queiroz concordam na rescisão de contrato", refere hoje a Federação egípcia nos seus canais oficiais na internet, tanto na rede Twitter, como na sua página oficial.

Na nota, a Federação assinala que o treinador português esteve hoje reunido com o presidente do organismo, Gamal Alam, e agradeceu ao técnico português o trabalho desenvolvido, no qual levou a equipa à final da Taça das Nações africana e ao play off de apuramento para o Mundial'2022.

Queiroz, que assumiu a seleção egípcia em setembro do último ano, já tinha anunciado a intenção de deixar o cargo, depois de não conseguir o apuramento dos faraós para o Catar.

O Egito perdeu em março o play off com o Senegal, com a seleção a vencer em casa por 1-0 e a perder fora pelo mesmo resultado, sendo eliminada no desempate por grandes penalidades (3-1).

Em fevereiro, na final da Taça das Nações Africanas (CAN), o Egito também foi derrotado pelo Senegal nas grandes penalidades (4-2), depois de um empate sem golos.

"É o momento de entregar a liderança do Egito a outra pessoa", disse Carlos Queiroz na final do play off do Mundial.