Carlos Queiroz define sonho no Catar: "Não é um sprint, é uma maratona..."

Redação com Lusa

Novo selecionador do Catar tem o objetivo de conseguir a primeira qualificação do país para um Mundial, pretendendo ainda defender o título na Taça da Ásia.

Carlos Queiroz assumiu esta quarta-feira que conseguir a inédita qualificação do Catar para um Campeonato do Mundo é a sua principal missão como selecionador do país asiático.

"Será um sonho qualificar o Catar pela primeira vez para um Mundial. Este desafio não é um sprint, é uma maratona. O Mundial é o grande objetivo. Mas o nosso Mundial começa já em novembro de 2023 (no arranque da qualificação). Temos muitos passos para dar se queremos subir a montanha", vincou.

O Catar organizou o Campeonato do Mundo de 2022, pelo que teve a oportunidade de se estrear na competição, nessa qualidade.

O técnico luso falava na sua primeira conferência de imprensa na função e depois do primeiro estágio de observação de jogadores, na sequência do qual definiu os 26 convocados para a participação na Gold Cup, a decorrer nos Estados Unidos e Canadá, entre 24 de junho e 16 de julho.

Sobre o novo desafio à frente de uma equipa nacional, Queiroz recordou os "44 anos de experiência" como treinador, contudo, revelou que neste novo repto se sente "como se estivesse a começar a carreira".

"Estou entusiasmado, é um privilégio estar aqui e por isso agradeço à Federação do Catar e a todos os adeptos", reforçou.

Além do Mundial'2026, que vai decorrer nos Estados Unidos, México e Canadá, Queiroz tem o objetivo de defender o título na Taça da Ásia, que o Catar venceu em 2019.

"Hoje o Catar é a sexta equipa asiática no ranking FIFA. Temos outras à nossa frente, nomeadamente Japão, Coreia do Sul, Austrália, Irão e Arábia Saudita. Essa é precisamente a montanha que temos de subir, temos de nos desafiar para enfrentar as melhores equipas asiáticas", defendeu.

Garantiu que tem observado jogos "dia e noite para identificar talento e performance" e que foi com essa base que elaborou uma lista de "inclusão" na qual vai contar com vários "jovens jogadores", a quem pretende "dar uma chance".

"Temos aqui futebolistas com apenas uma ou duas internacionalizações, que agora terão oportunidade de expressar-se no relvado. Queremos ter vários atletas identificados para a mesma posição, para poder haver competição entre eles", completou.

A seleção do Catar volta ao trabalho dentro de três dias e inicia dia 1, na Áustria, o estágio final de preparação para a Gold Cup, qual participa enquanto seleção convidada.

Carlos Queiroz já foi selecionador principal de Portugal, África do Sul, Irão, Emirados Árabes Unidos, Colômbia e Egito.