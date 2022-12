Carlos Queiroz apontado ao banco do Catar

A federação do Catar anunciou hoje que não renova com Félix Sánchez e o português já estará a negociar para assumir a seleção do país que foi anfitrião do Mundial'2022

Carlos Queiroz está em negociações com a federação do Catar para suceder a Félix Sánchez, técnico espanhol cujo contrato não será renovado e está de saída do comando da seleção daquele país.

Foi apenas esta sexta-feira que o Catar comunicou a saída de Félix Sánchez e de imediato surgiram as informações de Carlos Queiroz já estava em negociações adiantadas.

O técnico luso deixou a seleção do Irão após o Mundial e poderá ter em breve uma nova experiência na sua longa carreira.

خاص وحصري: اتحاد كرة القدم يضع اللمسات الأخيرة للتوقيع مع البرتغالي كارلوس كيروش لقيادة العنابي للمرحلة القادمة ، تم الاتفاق المبدئي بين الطرفين، وجاري التفاوض فيما يخص الجانب المادي في العقد pic.twitter.com/GcMGJmHDpc - محمد الكعبي (@Qatari) December 30, 2022

الاتحاد القطري لكرة القدم و الإسباني فيليكس سانشيز يقرران عدم تمديد

العقد المبرم بين الطرفين .



يعرب الاتحاد على خالص امتنانه للمدرب متمنين له كل التوفيق . - الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) December 30, 2022