Carlos Pires reforça equipa técnica de Leonardo Jardim

Campeão em França e na Grécia, o técnico de guarda-redes vai agora trabalhar nos Emirados Árabes Unidos, no Shabab Al Ahli.

Carlos Pires, treinador de guarda-redes, vai fazer parte da equipa técnica de Leonardo Jardim no Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, dez anos depois de terem trabalhado juntos no Olympiacos, onde se sagraram campeões da Grécia.

Pires, de 53 anos, esteve no Lille nas últimas três épocas, ao serviço do qual conquistou o título francês. O técnico flaviense, habilitado com o nível mais alto da UEFA (Goalkeeper A), viajou esta segunda-feira para o Dubai para começar a trabalhar com Leonardo Jardim.