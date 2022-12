Carlos Carvalhal: "Selecionador? É um orgulho estar na lista de candidatos"

Carlos Carvalhal, treinador do Celta de Vigo, afasta, todavia, a possibilidade de sair do clube espanhol

"Para mim é um orgulho estar na lista de potenciais candidatos a selecionador", referiu Carlos Carvalhal, questionado esta quarta-feira, sobre a possibilidade de suceder a Fernando Santos como selecionador de Portugal.

"Estou a 100% no Celta e vou ficar aqui no clube por ano e meio", acrescentou, dando a entender de forma clara que não está nos seus planos deixar o clube espanhol. "Aqueles que conhecem sabem que quando estou feliz não mudo, venha quem vier. Aconteceu no Sheffield Wednesday, quando tive a oportunidade de ir para Premier League logo no primeiro ano. E fiquei lá três épocas", recordou o treinador português durante a conferência de imprensa de antevisão ao jogo da Taça do Rei, no qual o Celta de Vigo defronta o Gernika.