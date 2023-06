Carlos Carvalhal rescinde contrato e termina a aventura no Celta de Vigo

Treinador português e clube espanhol terminaram a ligação de forma amigável, devido a visões diferentes quanto ao projeto para futuro.

Carlos Carvalhal já não é o treinador do Celta de Vigo. O técnico português e o clube espanhol celebraram esta sexta-feira uma rescisão amigável de contrato.

Carvalhal, 57 anos foi oficializado no cargo no passado mês de novembro, com um vínculo válido até 2024. Conseguiu segurar o Celta no principal escalão espanhol na última jornada, com uma vitória frente ao Barcelona, mas as visões diferentes, entre clube e treinador, quando ao futuro da equipa originaram o divórcio.

"Para ficar, tenho de cumprir pressupostos que me satisfaçam. Temos de falar. Não me vou agarrar ao meu contrato. Se a direção entender que acabou, resolvemos isso num minuto", disse Carvalhal após o último jogo da temporada.