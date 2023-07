Carlos Carvalhal: "Possibilidade de treinar em Espanha é muito forte"

ENTREVISTA - Abre o coração sobre as emoções no Celta, onde a passagem foi curta, mas intensa: salvou a equipa contra o Barça e seguiu-se desencontro com a Direção. Carlos Carvalhal garante que Luís Campos, homem forte do futebol do Celta, ficou sempre do seu lado, e que a saída foi feita sem atritos, justificando-a pelo divórcio de ideias para o futuro.

Carlos Carvalhal treinou o Celta alguns meses, foi idolatrado pelos adeptos e projetado como homem de longo alcance no clube. Munido de vários convites, vai-se inclinando para um ano sabático.

Ao aceitar este convite, idealizava aventura longa?

-Fui contratado com o Celta de pés na água, no limite de uma descida. Foi-me proposto salvar a equipa em ano de centenário. Aceitei, com o estímulo de ter crescido a ver jogos nos Balaídos. Havia esse lado emocional e conseguimos os objetivos. Faltava entender a satisfação de todas as partes. Tive o apoio da massa associativa, dos jogadores também, mas houve divergências, ou ideias diferentes, e concluímos que era melhor terminar. Gostava de ter tido outros instrumentos para fazer evoluir o plantel. Saio do Celta com emoções acentuadas sobre o clube. Agradeço ao presidente e ao Luís Campos a oportunidade de treinar numa das ligas mais importantes.