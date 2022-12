Carlos Carvalhal feliz com evolução após triunfo

Celta ganhou (3-1) jogo de preparação com o Brentford e o técnico assume: "Demos um passo em frente". Deixou ainda elogios a Marchesín

A preparar o regresso às competições oficiais, dia 22 há jogo com o Guernica para a Taça do Rei, o Celta venceu ontem o Brentford, por 3-1, num jogo em que a equipa comandada por Carlos Carvalhal esteve a perder mas virou o resultado a seu favor.

Terminado o encontro, o técnico portugu~es destacou: "Demos claramente um passo em frente desde o último jogo", lembrando que a equipa soube "retificar coisas menos boas" que tinham ocorrido no desafio anterior frente ao Vizela, garantindo, por outro lado, que o resultado foi o menos importante. "Crescemos como equipa, a evolução é grande. Jogámos juntos e, dentro dos nossos processos de jogo, os erros foram de pormenores, não concetuais", explicou, avisando que "nem tudo está perfeito".

Em termos individuais, destacou as exibições do guarda-redes Marchesín e do avançado e capitão Iago Aspas. "As boas equipas tem de saber fazer tudo: ter posse, contra-atacar, ter verticalidade, defender quando é preciso e ter um grande guarda-redes como é Marchesín", explicou, finalizando: "Aspas marcou um golo absolutamente fantástico, teria tido um enorme aplauso [se houvesse público]."