Celta de Vigo oficializa Carlos Carvalhal e menciona "êxitos notáveis"

Contrato é válido até junho de 2024.

O Celta de Vigo, clube do principal escalão espanhol, confirmou esta quarta-feira Carlos Carvalhal como novo treinador, pouco depois de ter oficializado a saída de Eduardo Coudet do posto.

"Será o treinador do Celta até junho de 2024 depois do acordo alcançado com clube nas últimas horas. O treinador português chega com uma vasta experiência e êxitos notáveis", pode ler-se.

De recordar que Carlos Carvalhal estava sem clube desde que deixou o comando técnico do Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, no início de outubro e apenas após quatro jogos à frente da equipa. Recentemente, revelou que já tinha estado perto de rumar ao futebol espanhol, passo que agora concretiza.

Na última jornada do campeonato, o Celta foi derrotado no campo do Almeria, por 3-1, e somou o quarto desaire nos últimos cinco encontros. Está em 16.º lugar, com apenas um ponto de vantagem para a primeira equipa em zona de despromoção.

Gonçalo Paciência, avançado internacional português, chegou esta temporada a Vigo e leva oito jogos e um golo no campeonato espanhol.