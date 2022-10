Carlos Carvalhal deixa Al Wahda, avança imprensa árabe

Treinador português deixa a liderança do clube dos Emirados Árabes Unidos.

Alguma imprensa dos Emirados Árabes Unidos está a avançar este domingo que Carlos Carvalhal deixou este domingo o comando técnico do Al Wahda, sendo Manuel Jimenez apontado como sucessor do treinador português no emblema dos Emirados Árabes Unidos.

A confirmar-se, Carvalhal despede-se do Al Wahda, curiosamente, após ter atingido este domingo a primeira vitória desde que chegou, e logo com números categóricos - goleou fora o Al Bataeh por 4-0, com Pizzi, Adrien Silva e Rúben Amaral no onze titular, em jogo da quarta jornada do campeonato, onde é nono classificado.

O técnico português, de 56 anos, foi anunciado no Al Wahda em junho, após uma passagem bem-sucedida pelo Braga, tendo orientado apenas quatro jogos ao comando da equipa, nos quais registou uma vitória, um empate e duas derrotas.

ATUALIZADA ÀS 17H55