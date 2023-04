Carlos Carvalhal convidado a prolongar contrato pelo Celta de Vigo

O português tem Vigo a seus pés, tanto pelos resultados como pelos estímulos futebolísticos e ligação à cantera que foi transmitindo aos adeptos

Carlos Carvalhal, a realizar notável trabalho no Celta de Vigo, tendo levado a equipas dos lugares de descida para o 10.º posto de La Liga, gozando, nesta altura, invencibilidade há sete jornadas, já foi convidado pela Direção a prolongar o vínculo por mais uma temporada, pondo permanecer em Vigo, caso aceite o repto até 2025, após ter assinado por época e meia quando foi chamado a suceder ao argentino Eduardo Coudet.

O português tem Vigo a seus pés, tanto pelos resultados como pelos estímulos futebolísticos e ligação à cantera que foi transmitindo aos adeptos. Após um bom trabalho em Braga, Carvalhal tem vindo a reforçar credenciais na Liga Espanhola e entre os adeptos do Celta já eram muitos que vinham pedido que ele fosse visto como treinador para vários anos no emblema galego, situação que parece também já assim entendida pela Direção com natural suporte do também português Luís Campos, que escolheu Carvalhal para o posto.