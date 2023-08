Carlos Borges não vai reforçar West Ham, mas está perto doutro clube

Extremo português de 19 anos pertence aos quadros do Manchester City e esteve com um pé nos hammers, mas o negócio caiu por terra devido a não ter conseguido acertar termos pessoais. Segundo a Sky Sports, o Ajax deverá ser o seu próximo destino.

Depois de ter sido noticiado em Inglaterra que Carlos Borges, que recentemente representou Portugal no Europeu de sub-19, estava prestes a ser transferido do Manchester City, onde nunca se estreou pela equipa principal, para o West Ham, a Sky Sports revelou esta terça-feira que o negócio caiu por terra.

De acordo com a emissora britânica, o motivo que levou a este desfecho esteve relacionado com o facto de o extremo português de 19 anos e os hammers não terem conseguido acertar termos pessoais, para além de divergências nas comissões destinadas à agência que representa o jogador.

É também referido que o West Ham acredita que Borges tem um acordo praticamente fechado para reforçar o Ajax, que terminou o campeonato dos Países Baixos no terceiro lugar, onde teria a companhia de Francisco Conceição.

Entretanto, a Sky Sports garante mesmo que o Ajax chegou a um princípio de acordo com o City pelo jovem extremo, que deverá render cerca de 20 milhões de euros aos cofres ingleses.

Carlos Borges, natural de Sintra, começou a formação no Núcleo Sintra e passou pelo Sporting. Em 2015 mudou-se para as escolas do Manchester City, onde esteve nas últimas oito temporadas.

Em 2022/23 foi considerado o melhor jogador da Premier League 2, um campeonato para as equipas sub-21. Marcou 25 golos e fez 11 assistências em 27 jogos. Jogou ainda nos juniores A, por seis ocasiões, onde marcou quatro golos e fez cinco assistências.