"Bruno Lage tem sido fantástico. A importância que dá aos detalhes é incrível"

Central Conor Coady elogiou os primeiros meses de trabalho do antigo técnico do Benfica.

Bruno Lage já conseguiu convencer, pelo menos, o capitão do Wolves sobre a sua capacidade para suceder a Nuno Espírito Santo. Conor Coady elogiou o trabalho do antigo técnico do Benfica.

"O treinador tem sido fantástico. A forma como ele fala, como se organiza, a atenção e importância que dá aos detalhes é incrível", afirmou, em declarações à imprensa.

Com oito jogos sem sofrer golos em todas as competições e num universo de 20 partidas, o Wolves tem-se destacado pela coesão defensiva. Coady elogia a capacidade coletiva para proteger a baliza de José Sá.

"Temos sempre orgulho em não sofrer golos, é o nosso objetivo enquanto defesa. Defendemos sempre como um grupo organizado para tentar proteger o (José) Sá o máximo que conseguirmos", explicou.