Capitão do Liverpool rende-se a Diogo Jota: "Tem toque de magia..."

Avançado português, titular na equipa orientada por Jurgen Klopp para a receção ao Burnley, foi o primeiro a balançar as redes de Anfield.

Novo jogo, mais um golo. Diogo Jota voltou, este sábado, a mostrar pontaria afinada na segunda ronda da Premier League, indicando o caminho do triunfo ao Liverpool ante o Burnley (2-0), contributo esse que fez o capitão dos reds gabar-lhe a capacidade técnica, a mobilidade e o acerto na zona mais perigosa.

"Jota tem toque de magia. É muito ativo junto à área e toma sempre as decisões certas. Sempre que aparece na cara do guarda-redes, normalmente marca. Tem estado fantástico desde que regressou [3 de fevereiro, após lesão]", disse o médio Henderson, em declarações proferidas após o encontro do campeonato britânico.

O avançado internacional português, titular, ao lado dos colegas Salah e Mané, pela segunda vez consecutiva na equipa orientada por Jurgen Klopp, apontou, aos 18 minutos, o primeiro golo (com a cabeça) do embate com o Burnley.