Capello elogia Rafael Leão, mas avisa: "Tem sido egoísta ultimamente"

Antigo técnico do Milan abordou momento do internacional português, cada vez mais imprescindível para Pioli

Figura do Milan na atual temporada, Rafael Leão merece a atenção de Fabio Capello. O antigo treinador dos rossoneri elogia a capacidade do internacional português, mas deixa um reparo sobre as últimas exibições.

"O Rafael Leão é um grande jogador, muito divertido, mas tem sido algo egoísta ultimamente. Eu quero ser claro com essa análise, é um pequeno detalhe", afirmou, em declarações proferidas à Gazetta dello Sport.

Já com 31 jogos disputados esta época, Rafael Leão, na terceira temporada em San Siro, leva 11 golos e seis assistências.