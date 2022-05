Candidato à presidência do Emelec promete Rui Vitória 

Rui Vitória, ex-treinador do Spartak de Moscovo

Em caso de vitória nas eleições do clube equatoriano, José Auad Vélez quer encetar uma autêntica revolução no clube e escolheu o português como alvo prioritário para o banco

Desempregado desde a saída do Spartak de Moscovo, no passado mês de dezembro, Rui Vitória pode ter no Equador a sua próxima morada.

De acordo com o que O JOGO apurou, o treinador português recebeu uma abordagem para rumar ao Emelec caso José Auad Vélez seja eleito presidente do clube nas eleições do próximo dia 20 de junho.

Se esse cenário se confirmar, Rui Vitória estará disposto a ouvir as condições em cima da mesa e a conhecer o projeto que lhe for apresentado, sendo que um dos cavalhos de batalha de Vélez é a contratação de Luis Suárez.

Segundo a Imprensa local, o empresário já terá feito chegar ao uruguaio, que terminou contrato com o Atlético de Madrid, uma proposta que contempla um salário de 3 M€ anuais.